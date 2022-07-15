شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: الأخبار المثارة عن 13 لاعب ماعرفش عنهم حاجة.. ولاعب فيوتشر مش معانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب، أن كل الأخبار التى تم تداولها بخصوص اختراق معسكر المنتخب من قبل مندوبى الأندية والحصول على توقيع عدد من اللاعبين، هى أخبار لا أساس لها من الصحة.

وقال محمود جابر، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الموضوع بدأ منذ الأمس، وجدنا بعض صفحات جماهير الزمالك على فيس بوك نشرت كلام عن وجود مسئولى بعض الأندية داخل لمعسكر وأنهم وقعوا مع اللاعبين، مع العلم أننى ليس لدى سوى لاعب واحد محترف حتى الآن".

وأضاف: "فوجئت أن لاعبا كان متواجدا معى اسمه البحار ودار الكلام حوله بوجود مفاوضات، وسألته عن الأمر وقال إن الخبر كان نزل فى جريدة سعودية والصفحات قامت بنشر الأمر دون التأكد من صحته، عن وجود مفاوضات بين اللاعب والأهلي".

وواصل: "البحار كان قد غادر المعسكر أصلاً لحضور حفل تخرج شقيقته فى إنجلترا، كل اللاعبين الذين تم تداول أسماؤهم لا أعرفهم ولم أستدعهم باستثناء لاعب واحد من الـ 13 لاعب الذين تداولت أسماؤهم على السوشيال ميديا".

وأكمل: "لدينا بطولة مهمة، سنسافر يوم الاثنين للمشاركة فى بطولة العرب، وبالأمس لعبنا أمام الطلائع وتعادلنا وقدمنا أداء جيدا، اليوم حدث حالة من عدم التركيز واللاعبين كانوا يتحدثون فى الأمر، ونور البحار تحدثت معه، ولسه مجدد مع اتحاد جدة ونزل نفى على صفحته".

وعن محمد عز سيمو، حارس مرمى الزمالك السابق الذى وقع لفيوتشر، قال جابر: "اللاعب الذى وقع مع فيوتشر لم يدخل معى معسكرا مغلقا إطلاقاً بسبب الثانوية العامة كان معى فى معسكر مفتوح ثم انقطع عن المعسكر المغلق بعد الاتفاق معى، ليركز فى الثانوية، ولم يدخل معى المعسكر المغلق".