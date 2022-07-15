شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن واقعة أحمد يحيى: لا بد من وقفة وجماهير المحلة دعمتنى بعد وفاة والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامى أحمد شوبير عن حزنه الشديد لما تعرض له أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري، خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا، حيث ترك يحيى اللقاء قبل نهايته بعد استقباله 5 أهداف بسبب السباب الجماهيري.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": فى التسعينيات توفيت والدتى وطبيعى كنت مرتبطا بها جداً وكان عندنا مباراة مع غزل المحلة، والمحلة تعتبر بلدي، كان يدربنا أنور سلامة وقتها ولم أخطئ كثيراً يومها ولكن خسرنا 2/1، فوجئت بجماهير المحلة تهتف لى، ما زلت متأثراً بهذا الموقف، ومن سنة وشهر فقدت شقيقى الأصغر عصام وألمنى هذا جداً ولم أكن أريد العودة للعمل لكن الحياة تستمر، وخدت وقت للعودة".

وأضاف شوبير: "عماد النحاس اضطر للعب بأحمد يحيى والذى فقد شقيقه منذ يومين فى ظل إصابة عبد المنصف بنزلة برد، رغم الأحزان والآلام التى يشعر بها يحيى عندما طلبه النحاس لم يتأخر، الاتحاد خسر بنتيجة غير طبيعية خمسة صفر، والنتائج واردة والأهلى كان خسران من سموحة 3/0، والجماهير تعلم أن يحيى فقد شقيقه وحتى لو لم يعلموا هذا أمر مرفوض".

وواصل: "لا تكون ثمن أن تجرحنى وتخرجنى عن شعورى وتبكيني، بعد نهاية الموسم قول مش عايز أحمد يحيى فى الاتحاد، الرجل تحامل على آلامه ولعب المباراة من أجل الاتحاد وأنت تذبحه، ماذا فعل أحمد يحيى، لم يخطئ فى الأهداف وحتى لو أخط"أ.

واختتم شوبير: "ما حدث من بعض جماهير الاتحاد أمر يستحق وقفة، معلش يابنى للأسف عندنا ناس فقدت الإحساس والدم والمشاعر، لكن عندنا ناس كثيرة أحلى ومنهم أحمد ناجي".

وتلقى نادى الاتحاد السكندري هزيمة ثقيلة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، بعد خسارته بخماسية نظيفة أمام فريق سيراميكا، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للاتحاد فى أبريل الماضي، خلفاً لحسام حسن والذى رحل عن الفريق السكندرى لتراجع النتائج، حيث خسر الاتحاد تحت قيادة النحاس فى المباراة الأولى، بهدف نظيف أمام النادى الأهلي.