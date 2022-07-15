شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: أحمد يحيى لا يستحق تحمل الهزيمة وموقف جمهور الاتحاد سخيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سيراميكا، أن ما تعرض له أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري، خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا، هو أمر سخيف، حيث ترك يحيى اللقاء قبل نهايته بعد استقباله 5 أهداف بسبب السباب الجماهيري.

وقال ناجى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "من بداية المباراة ذهبت لأصافح أحمد يحيى وكان متأثر جداً وقلت له ربنا يكرمك يابني، الأهداف كلها تقريباً بها درجة صعوبة وانفرادات لا يتحملها أحمد يحيى، ولا يستحق أن يتحمل الهزيمة".

وأضاف ناجى: "أحمد يحيى طلع يقول أنا بطلت كرة، قلت تبطل كرة إيه يا عبيط، أحمد يحيى هو بلسم أوضة اللبس فى كل الأندية التى لعب لها فى منتهى الأخلاق والأدب وأتواصل دائماً معه على المستوى الشخصي، ودائماً قلبه على زملائه وعمره ما نفسن على حد، وألوم جمهور الاتحاد هذا موقف سخيف". واختتم ناجى: "هتلعب يا أحمد وهتنور وفى أى مكان هتبقى كويس لأن أنت فعلا حارس كويس".

وتلقى نادى الاتحاد السكندري هزيمة ثقيلة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، بعد خسارته بخماسية نظيفة أمام فريق سيراميكا، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للاتحاد فى أبريل الماضي، خلفاً لحسام حسن والذى رحل عن الفريق السكندرى لتراجع النتائج، حيث خسر الاتحاد تحت قيادة النحاس فى المباراة الأولى، بهدف نظيف أمام النادى الأهلي.

وإجمالاً قاد عماد النحاس الاتحاد السكندرى فى 12 مباراة حتى الآن، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندرى 13 هدفاً مع النحاس، بينما استقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.