شكرا لقرائتكم خبر عن البحار لاعب 2003: لم أهرب من معسكر المنتخب والأهلي لا يفاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نور الدين البحار، لاعب منتخب مصر مواليد 2003 المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، أنه لا توجد أي مفاوضات بينه وبين النادي الأهلي، وأن هروبه من معسكر منتخب مصر للشباب 2003 أمر عار تماما من الصحة.

وكتب البحار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مساء الخير على كل من يتواجد على صفحتي الشخصية، أنفى كل ما يتردد من أكاذيب وأقاويل متداولة عن أي مفاوضات متداولة، بشأني في الساعات الأخيرة".

وتواصل مسئولو منتخب مصر 2003 بقيادة محمود جابر، مع مسئولى نادي اتحاد جدة السعودي وتحديداً محمد عماري مسئول الاحتراف في النادي السعودي، والذى أكد أن اللاعب نور الدين البحار متواجد في إنجلترا لحضور حفل تخرخ شقيقته، ولم يهرب من معسكر المنتخب الذى يستعد لبطولة كأس العرب.

وتابع مسئول اتحاد جدة في اتصاله الهاتفي مع منتخب مصر أن اللاعب نور البحار جدد تعاقده مع اتحاد جدة خلال الفترة الماضية وأنه متواجد في إنجلترا حاليا، ولم نرسل أى خطابات لاتحاد الكرة أو منتخب مصر نطلب فيه انضمام اللاعب لنادي السعودي.

وكشف مسئولو منتخب مصر 2003 حقيقة هروب اللاعب نور الدين البحار للانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي للناشئين وترك معسكر المنتخب، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني يوم 7 يوليو ولم يكن من ضمن الـ23 لاعبا المختارين للبطولة العربية.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن اللاعب كان متواجدا في معسكر المنتخب بالإسماعيلية والذى انتهي يوم 7 يوليو قبل عيد الأضحى، إلى جانب أن اللاعب اعتذر عن التواجد في المعسكر المقام حاليا في حال وقع الاختيار عليه بسبب ارتباطه بالسفر إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني.