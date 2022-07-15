شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز.. زيزو ومروان حمدى يتقاسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقاسم أحمد سيد يزيزو ومروان حمدي صدارة هدافي الدوةري المصري برصيد 12 هدفا عقب إقامة مساء الخميس 14 / 7 / 2022 مباراتين في ختام لقاءات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى إيسترن كومبانى فريق مصر المقاصة، بينما استضاف فريق سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى.

سيراميكا يقسو على الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إيسترن كومبانى يخطف 3 نقاط غالية من المقاصة فى صراع الهبوط.. فيديو

حقق فريق إيسترن كومباني فوزاً ثميناً على مصر المقاصة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بإستاد بتروسبورت منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

يتقاسم أحمد سيد يزيزو ومروان حمدي صدارة هدافي الدوةري المصري برصيد 12 هدفا ومن بعدما مابولولو لاعب الاتحاد السكندري وجون ايبوكا لاعب انبي ولكل منهما 10 أهداف.