شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملامح من انتصار الإسماعيلي على سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، انتصاراً على سموحة بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي، فى إطار الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ويسعى الدراويش لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، ليبتعد عن منطقة لا تليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر، وترتب على هذا الفوز مجموعة من الملامح يستعرضها الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي على النحو التالي..

- أزمة استقبال الأهداف ظهر الإسماعيلي أكثر تماسكاً فى مواجهة سموحة (رابع أقوى خط هجوم)، حيث نجح فى عدم استقبال أية أهداف وهو ما عانى منه الفريق خلال المباريات الماضية لاسيما فى اللحظات الأخيرة.

حقق الدراويش الفوز الخامس بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.

قدم محمد بيومي لاعب الوسط الشاب أحد أفضل -إن لم يكن أروع- مبارياته ليواصل مسيرة التألق حيث بات ضمن أفضل لاعبي الإرتكاز بالفريق وينجح فى التمسك بالفرصة لينال إشادة الجميع.

منذ انضمامه لصفوف الدراويش وهو لا يعرف شيئا سوى القتالية فى الملعب أحياناً يخطأ وهذا شىء وارد فى كرة القدم لكن الجميع يتفق على أنه مدافع بروح مقاتل لا يعرف الاستسلام أبدًا، هذا ما ينطبق على محمد هاشم قلب دفاع الدراويش النابض.