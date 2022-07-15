اخبار الرياضه

الامارات | اتفاقية تعاون بين اتحاد التنس وشركة «توصيل»

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين اتحاد التنس وشركة «توصيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد التنس وشركة «توصيل»، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في المجال اللوجستي، اتفاقية لتكون جزءاً من منظومة توصيل مستلزمات ومنتجات التنس المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، وذلك في إطار تطوير منظومة التعاون بين الاتحاد وكل شرائح المجتمع والجهات ذات الصلة، تمهيداً لإطلاق خاصية التسويق الإلكتروني التي سيتم إطلاقها رسمياً بوقت قريب.

واختار اتحاد التنس شركة «توصيل» شريكاً رسمياً لإنجاح مبادرته المقبلة لما تتمتع به الشركة من آليات عمل متطورة في الجانب التقني والتكنولوجي في متابعة الطرود والمنتجات المطلوبة. من جهته، عبر الشريك المؤسس لشركة «توصيل» سرمد الزدجالي عن فخره بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس لما يتمتع به من مكانة متميزة ورائدة في جميع الجوانب، معبراً عن سعادته لاختيار «توصيل» للتفاعل والتواصل وخدمة ممارسي رياضة التنس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا