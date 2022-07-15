الامارات | اتفاقية تعاون بين اتحاد التنس وشركة «توصيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين اتحاد التنس وشركة «توصيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد التنس وشركة «توصيل»، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في المجال اللوجستي، اتفاقية لتكون جزءاً من منظومة توصيل مستلزمات ومنتجات رياضة التنس المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، وذلك في إطار تطوير منظومة التعاون بين الاتحاد وكل شرائح المجتمع والجهات الرياضية ذات الصلة، تمهيداً لإطلاق خاصية التسويق الإلكتروني التي سيتم إطلاقها رسمياً بوقت قريب.

واختار اتحاد التنس شركة «توصيل» شريكاً رسمياً لإنجاح مبادرته المقبلة لما تتمتع به الشركة من آليات عمل متطورة في الجانب التقني والتكنولوجي في متابعة الطرود والمنتجات المطلوبة. من جهته، عبر الشريك المؤسس لشركة «توصيل» سرمد الزدجالي عن فخره بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس لما يتمتع به من مكانة متميزة ورائدة في جميع الجوانب، معبراً عن سعادته لاختيار «توصيل» للتفاعل والتواصل وخدمة ممارسي رياضة التنس.

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