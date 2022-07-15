الامارات | نادٍ سعودي يعرض 250 مليون يورو لضم كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ سعودي يعرض 250 مليون يورو لضم كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برتغالية أن أحد أندية الدوري السعودي تقدم بعرض تاريخي لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت شبكة «سي إن إن» في نسختها البرتغالية أن نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية، تبلغ قيمته 250 مليون يورو، هذا الصيف، لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وينتهي عقد رونالدو مع الشياطين الحمر في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأشارت إلى أن النادي السعودي سيمنح 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 20 مليوناً للوسطاء، بينما سيحصل صاروخ ماديرا على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو لمدة موسمين.

وأوضحت أنه في حالة موافقة رونالدو على العرض الضخم، سيكون خارج بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت العديد من التقارير، أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ويفضل خوض تجربة مع فريق آخر.

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