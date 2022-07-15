الامارات | العين يتعاقد مع الأرجنتيني بالاسيوس الملقب بـ«خليفة ريكيلمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع الأرجنتيني بالاسيوس الملقب بـ«خليفة ريكيلمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة نادي العين لكرة القدم أمس، عن توصلها لاتفاق مبدئي مع نادي بازل السويسري، لانتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، في صفقة مدوية، إذ إن اللاعب الملقب بـ«خليفة اللاعب الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي» كان هدفاً لأندية ريال مدريد وبرشلونة وألميريا الإسبانية قبل الالتحاق بصفوف الفريق السويسري.

وذكر نادي العين في حسابه على «تويتر» أن اللاعب قادم إلى الإمارات خلال الساعات القادمة لإجراء الفحوص الطبية وإكمال الإجراءات المرتبطة بتوقيع العقود النهائية، وتعد صفقة التعاقد مع بالاسيوس هي الثانية لفريق العين بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع الدولي الأوكراني أندريه يارمولينكو.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد اختارت ماتياس بالاسيوس من ضمن 60 لاعباً شاباً متميزاً في عام 2019، وسبق للاعب أن مثل منتخب التانغو تحت 15 و17 عاماً، كما أنه رابع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأرجنتيني، إذ سبق أن لعب مع فريقه سان لورينزو وهو بعمر 16 عاماً.

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