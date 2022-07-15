الامارات | مجلس دبي الرياضي يضع محاور جائزة «وسام حمدان بن محمد للمدارس»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يضع محاور جائزة «وسام حمدان بن محمد للمدارس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن الانتهاء من وضع المحاور والمعايير الخاصة بجائزة «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» التي سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي 2022-2023.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان، إنه سيتم فتح باب الترشح في الأول من يناير 2023 حتى 10 فبراير على أن يتم الإعلان عن المدرستين الحكومية والخاصة الفائزتين بالوسام في ختام مراحل التقييم المعتمدة من المجلس في 20 يونيو من العام ذاته.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» لتطوير الرياضة وضمن مبادرات مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بهدف استشراف وتطوير استراتيجية دبي لمستقبل الرياضة بمشاركة خبراء ومختصين في مختلف المجالات وممثلين عن شرائح المجتمع كافة.

كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهداف وآليات وعناصر الوسام، إذ قام سموه بتكريم المدرسة الفائزة بالدورة الأولى من الوسام وهي مدرسة «كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية»، والتقى الطلبة والطالبات الفائزين والكادر التدريسي، وهنأهم على إنجازهم وحفزهم لبذل المزيد من التفوق الدراسي والرياضي في المستقبل.

وشدد بيان مجلس دبي على أن مبادرة الوسام تُسهم في تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، لبلوغ أفضل درجات التميّز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية والرياضية ومساهمتهم الفعّالة في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع، كما يهدف الوسام إلى الارتقاء بصحة وحيوية ونشاط طلبة المدارس ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي، وإيجاد بيئة مدرسية صحية ورياضية آمنة، إلى جانب تطوير الخدمات الرياضية بالمدارس التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة للموهوبين والناشئين الرياضيين الواعدين، وتحفيزهم على التنافس الرياضي النزيه.

وكشف مجلس دبي الرياضي، أن الوسام مخصص للمدارس التعليمية الرياضية وهي المـدارس الـتي تسـعى بشكل دائم إلى تحسين وتطوير قدراتها الرياضية، بتوفير بيئة ملائمة لاكتساب وتنمية المهارات، وتلبي حاجات الطلبة للنشاط البدني الرياضي من خلال تطبيق المناهج والبرامج الرياضية، والعمل بما يؤهلها للقيام بدور فعّال في تعزيز صحة الطلبة، وتهيئة الأجواء المناسبة للممارسة والتنافس الرياضي النزيه لدى الناشئين والموهوبين، ويكون التنافس على الوسام متاحاً لكل المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي الحاصلة على تقدير جيد جداً أو امتياز، وفق معايير تقييم وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتتنوع محاور التقييم وفق أربعة محاور رئيسة هي: البنيـــة التحتيــــة، والصحة المستدامة، والممارسة الرياضية، وكفاءة وفاعلية الإدارة المدرسية، اذ تتضمن كل منها معايير مفصلة تتم وفقها عملية التقييم التي يقوم بها بيت خبرة عالمي متخصص في هذا المجال.

وأوضح البيان أن مجلس دبي الرياضي يحرص على دعم واستمرار تنظيم منح الوسام باعتباره مبادرة من أجل مستقبل الوطن، حيث يمثّل الوسام وارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والبطل الرياضي العالمي، حافزاً كبيراً للمدارس من أجل رعاية الأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت المناسبة والتوعية بأهمية الرياضة التي تمنح ممارسيها من الطلبة الصحة والحيوية والنشاط، كما تمنحهم السعادة والإقبال على الحياة، كما تمنح الموهوبين الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والتميز فيها والتدرج فيها وصولاً إلى تمثيل الوطن في المحافل الرياضية.

وتشهد النسخة الثانية من المبادرة إضافة معايير جديدة في ما يخص تأثير الأزمات والكوارث على النشاطات الرياضية وجهود المدارس في التعامل مع أية ظروف استثنائية واستمرارية الأعمال، وكذلك جهود المدراس في ما يخص الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في النشاطات الرياضية، وجهود المدارس في ما يخص بعض المبادرات الوطنية والعالمية التي لها تأثير كبير على الرياضة وهي: التسامح والسلام والرياضة، حيث إن الروح الرياضية هي الوجه الآخر للتسامح وتتضمن الكثير من القيم والمبادئ المتداخلة، منها العدل، والاحترام، والالتزام باللعب النظيف، والسلوك الراقي في حالة الفوز أو الهزيمة، وكذلك نبذ التعصب والرياضة من خلال دور المدراس في توعية الطلبة بأهمية التحلي بالأخلاق، والبعد عن التعصب الذي يتنافى مع أخلاق الرياضة العليا.

النسخة الثانية تشهد إضافة معايير جديدة في ما يخص تأثير الأزمات والكوارث على النشاطات الرياضية.

فتح باب الترشح في الأول من يناير وحتى 10 فبراير المقبلين.

الإعلان عن المدرستين الفائزتين بالوسام في 20 يونيو 2023.

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