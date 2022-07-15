الامارات | شيخة الخاطري.. رئيس فريق «جوجيتسو» تنال شارة حكم قاري في «القوس والسهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة الخاطري.. رئيس فريق «جوجيتسو» تنال شارة حكم قاري في «القوس والسهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت أوساط لعبة القوس والسهم أخيراً، نجاح رئيسة الفريق النسائي للجوجيتسو في نادي رأس الخيمة، شيخة الخاطري، في تأكيد أحقيتها بخوض التحديات بعيداً عن لعبتها الأم، والحصول على شارة قارية من خلال انتظامها وبدعم من اتحاد القوس والسهم في مؤتمر التحكيم القاري 2022، الذي نظمه الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي للمرة الأولى في المنطقة، وشارك فيه 55 حكماً وحكمة من آسيا، بجانب حكام من بقية دول العالم.

وقالت الخاطري لـ«الإمارات اليوم»، إن: «توقف النشاط الرياضي في مارس 2020 بسبب كورونا، وعدم قدرتي على ممارسة رياضة الأم الجوجيتسو، وخوض التدريبات مع الفريق النسائي الذي أترأسه في نادي رأس الخيمة، كان وراء بحثي عن تحدٍ جديد، ليقع الخيار على لعبة القوس والسهم التي انخرطت بها مباشرة في السلك التحكيمي، بالخضوع في أغسطس من ذلك العام لدورة أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بعد، واتبعت بعد ثلاثة أشهر بنجاح في اختبارات الدورة الحضورية».

وأوضحت «الدعم الذي تلقيته من اتحاد القوس والسهم، كان وراء التواجد ضمن الطواقم التحكيمية في بطولة محلية وأخرى دولية في 2021، في تجارب منحتني الكثير من الخبرات، وقادتني مطلع هذا العام لإدارة (كأس العالم) للقوس والسهم لأصحاب الهمم في دبي، في خطوات متسارعة أتت بثمارها، بعد أن رشحني اتحاد اللعبة لنيل شهادة الحكم القاري، على هامش استضافة إمارة الشارقة المؤتمر ودورات التحكيم القاري 2022».

وأشارت الخاطري إلى أن الثقافة المعرفية وحرص الرياضيين على مواصلة تحصيلهم العلمي جنباً إلى جنب مع التفوق الرياضي، يعود بالنفع في قدرة المرء على خوض تحديات جديدة، وعدم حصر التركيز في مجال معين، وقالت: «أتاحت لي دراستي الجامعية، ودخولي حالياً المراحل الأخيرة من دراسة الماجستير في إدارة الإعمال، صقل شخصيتي، وأن المرء قادر على تخطي الصعاب والتحديات طالما أن الإرادة موجودة، فدخولي الجوجيتسو في 2018 سرعان ما فتح الطريق أمامي، ورغم دراستي إلى أن أصبح في العام التالي عضواً في مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، ورئيس الفريق النسائي للنادي في الجوجيتسو، وأنا الآن أتطلع إلى مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين عملي كمرشدة سياحية في إمارة رأس الخيمة، وإنهاء دراستي جنباً إلى جنب مع خططي الطموحة في المجال الرياضي، ومنها تأسيس فريق للقوس والسهم يمثل إمارة رأس الخيمة في البطولات المحلية».

وعن طموحاتها المستقبلية، قالت الخاطري: «طموحاتي كبيرة في المجال الرياضي، إذ بجانب رياضتي الأم الجوجيتسو، سأواصل في المجال التحكيمي للقوس والسهم، بالمشاركة وبدعم من اتحاد اللعبة في الفترة المقبلة ضمن الطواقم التحكيمية للبطولات القارية للعبة، بما يؤهلني في غضون العامين المقبلين، للحصول على الشارة الدولية».

المرء قادر على تخطي جميع الصعاب والتحديات طالما أن الإرادة موجودة.

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