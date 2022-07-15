الامارات | مشكلة النقل التلفزيوني لدوري «الهواة» سببها تضارب المواعيد مع المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة النقل التلفزيوني لدوري «الهواة» سببها تضارب المواعيد مع المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد رياضيون السبب الرئيس والمباشر لعدم بث مباريات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم (الهواة)، أنه يعود إلى تضارب مواعيد انعاقد مباريات البطولة مع دوري المحترفين الذي يقام بالتزامن معها، ما يعيق عمل القنوات التلفزيونية الناقلة.

لكن نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام راشد أميري، قال لـ«الإمارات اليوم» إن النقل التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى ليس مشكلة مستعصية، وهي ممكنة مع توافر بعض العوامل التي تساعد القنوات التلفزيونية على نقل عدد من المباريات، تتعلق بتوزيع الوقت بشكل يمنح الفرصة للنقل التلفزيوني المريح، بينما تحدّث رياضيون عن أهمية النقل التلفزيوني الذي يمنح البطولة زخماً إعلامياً، وينعكس إيجاباً على مستوى الأندية المشاركة من الناحية الفنية والاقتصادية والجماهيرية، ويؤدي في النهاية إلى اكتشاف المواهب الجيدة، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة. كما وصف رئيس نادي ستي، سلطان حارب الفلاسي، «يمكنني وصف النقل التلفزيوني للدرجة الأولى بأنه استثمار مهم غائب وغير مفعّل».

واعتبر رياضيون في حديثهم مع «الإمارات اليوم» أن حل المشكلة بيد اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، فضلاً عن تعاون الأندية بتسهيل مهمة الإعلام والنقل التلفزيوني، وتهيئة البيئة المناسبة للجمهور، وتعزيز صفوفها باللاعبين المدربين المميزين.

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