الامارات | بالعربي.. رحلة بحرية قبل العودة لـ «البرتقالي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالعربي.. رحلة بحرية قبل العودة لـ «البرتقالي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب عجمان، التونسي فراس بالعربي صوراً له على حسابه في «إنستغرام»، أثناء ذهابه في رحلة بحرية خلال الأسبوع الجاري، في منطقة رأس سيدي علي المكي بخليج تونس، وذلك قبل العودة إلى الدولة لخوض فترة الإعداد مع فريق عجمان استعداداً للموسم الجديد.

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