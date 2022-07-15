الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

قطع مسؤولو أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين شوطاً كبيراً من المفاوضات مع لاعب أجنبي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ عرض النادي سبعة ملايين يورو لإتمام الصفقة.

ترشيحات

أبدت شركة كرة القدم في نادٍ بدوري أدنوك تحفظها على ترشيحات المدرب لأكثر من لاعب أوروبي للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الماضي، إذ أكدوا للمدرب أن تجارب اللاعبين الأوروبيين السابقة لم تكن ناجحة مع الفريق.

الياسي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الأبيض الإماراتي ونادي النصر سابقاً أحمد إبراهيم الياسي، أصبح قريباً من الانضمام لصفوف نادي الإمارات لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

خبرة

طلب مدرب لأحد الأندية التي تنافس على الصعود في دوري الدرجة الأولى من إدارة النادي تعزيز الفريق بلاعبين خبرة، لكونه لن يتمكن من الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الشباب لأهمية الخبرة في تحقيق طموح النادي.

ريناتو

ذكرت صحيفة «بورتالدو» الأرجنتينية، أن المدرب البرازيلي ريناتو بورتالوبي اقترب من تدريب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، مشيرة إلى أن بورتالوبي كان مرشحاً لتولي تدريب الوصل، ولكن المدرب البرازيلي أبدى رغبته في التدريب بأميركا الجنوبية.

انتقال

أبدت إدارة أحد أندية المحترفين موافقتها بشكل مبدئي على انتقال لاعب أجنبي إلى صفوف فريق منافس، ولكن أكدت أن الصفقة ستكتمل في حال نجاحها في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر طلبه مدرب الفريق.

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