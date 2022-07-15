شقيقه توفي قبل المباراة.. انهيار حارس الاتحاد وخروجه من الملعب بعد هجوم الجماهير عليه عقب خماسية سيراميكا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

غادر أحمد يحيي، حارس مرمى فريق نادي الاتحاد، ملعب مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا وهو في نوبة بكاء شديدة، بسبب هجوم جماهير الفريق السكندري عليه، بعدما سكنت شباكه 5 أهداف، في الجولة 24 من الدوري المصري.

ورفض أحمد يحيى استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، بعد هجوم الجماهير عليه وسبه بألفاظ بذيئة.

وقرر عماد النحاس المدير الفني للفريق السكندري خروج أحمد يحيى من المباراة في الدقيقة 80 ونزول الحارس البديل صبحي سليمان الحارس الناشئ بسبب هجوم الجماهير وعدم قدرة اللاعب على استكمال المباراة.

ويعاني أحمد يحيى من حالة نفسية سيئة بعد تلقيه خبر وفاة شقيقه قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، حيث وقف الفريقان دقيقة حداد على وفاة شقيق اللاعب، قبل بداية اللقاء.

وفي لفتة إنسانية، توجه لاعبو سيراميكا ودكة البدلاء لدعم الحارس، قبل خروجه من المباراة.