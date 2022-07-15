شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يواجه شبح الرحيل من الاتحاد السكندري بعد الخسارة من سيراميكا بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، شبح الرحيل من الفريق خلال الساعات المقبلة بعد الخسارة المؤلمة التي تعرض لها زعيم الثغر من سيراميكا بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المقاولون العرب في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري.

وأصبح مصير عماد النحاس غامضاً للغاية مع زعيم الثغر بسبب هذه الخسارة القاسية للفريق من سيراميكا، وبات في حكم المؤكد أن يُعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مصير عماد النحاس من البقاء أو الرحيل خلال ساعات.

ويقدم الاتحاد السكندري عروض سئية للغاية منذ تولي عماد النحاس مسئولية تدريب الفريق جعلت رحيله خلال الساعات المقبلة أمراً شبه مؤكد.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 28 نقطة بعد الخسارة من سيراميكا ويحتل المركز العاشر، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 29 نقطة ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز.