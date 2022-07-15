شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء الجولة الـ 24 واصل فريق الزمالك تصدره جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث أقيم اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 مبارتين في ختام لقاءات الجولة، حيث التقى إيسترن كومبانى مع مصر المقاصة، بينما استضاف فريق سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى.

سيراميكا يقسو على الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إيسترن كومبانى يخطف 3 نقاط غالية من المقاصة فى صراع الهبوط.. فيديو

حقق فريق إيسترن كومباني فوزاً ثميناً على مصر المقاصة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 54 نقطة بينما حصد بيراميدز المركز الثانى برصيد 50 نقطة و فى المركز الثالث الاهلى برصيد 48 نقطة وفيوتشر فى المركز الرابع برصيد 39 نقطة .