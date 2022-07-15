شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها طاقم إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي للبقاء حتى مباراة سموحة.

طاقم حكام إسبانى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام إسبانى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والطاقم بقيادة كارلوس ديل سيرو جراند

سيراميكا يقسو على الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حقيقة تواجد مسئولى الأندية بمعسكر منتخب الشباب للحصول على توقيعات اللاعبين

أبدى مسئولو منتخب مصر مواليد 2003 والذى يقوده محمود جابر المدير الفنى إندهاشهم من شائعات تواجد عدد من مسؤولي الأندية المصرية في معسكر منتخب الشباب من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين، وامتدت إلى حدوث أزمات بشأن توقيع اللاعبين لتلك الأندية، وكذلك إلى تدخل الجهاز الفني للمنتخب في تحديد وجهة اللاعبين، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي علي البقاء حتى مباراة سموحة

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ24 بالدورى

أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عقوبات الأسبوع الـ24 بالدوري العام وشهدت إيقاف محمد فتح الله لاعب غزل المحلة 3 مباريات و غرامة 25 ألف جنيخ للطرد لضرب الخصم وجاءت العقوبات كالتالي :

مهاجم أودينيزي : لم أوقع للأهلي ..ووصلت لمعسكر منتخب 2003 منذ ساعات

أكد صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي و لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أنه لم يوقع للأهلي و أن الكلام المتردد منذ ساعات عن توقيعه لأمير توفيق أو مقابلته أمر عار تماما من الصحة ، و أنه وصل لمعسكر المنتخب أول أمس الثلاثاء.

إيسترن كومبانى يخطف 3 نقاط غالية من المقاصة فى صراع الهبوط.. فيديو

حقق فريق إيسترن كومباني فوزاً ثميناً على مصر المقاصة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.