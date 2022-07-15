شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 مباراتان في ختام لقاءات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى إيسترن كومبانى مع مصر المقاصة، بينما استضاف فريق سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى.

سيراميكا يقسو على الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إيسترن كومبانى يخطف 3 نقاط غالية من المقاصة فى صراع الهبوط.. فيديو