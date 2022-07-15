شكرا لقرائتكم خبر عن والله ماهلعب كورة تانى.. انهيار وبكاء حارس الاتحاد بعد هجوم الجماهير ووفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واقعة مؤسفة شهدتها مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا التي انتهت بفوز سيراميكا بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، عندما رفض أحمد يحيى حارس الاتحاد استكمال المباراة وخرج منهاراً بعد هجوم الجماهير عليه وعلى زملائه بالفريق.

وكان شقيق أحمد يحيى قد توفى أمس الأربعاء، وهو ما أغضب الحارس الذى يمر بحالة نفسية سيئة ورفضه الحصول على راحة مقابل خوض اللقاء أمام سيراميكا، قبل أن يغادر فى الدقيقة 80 مرددًا: "والله ما هلعب كورة تاني".

وتمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحراز أهداف فريق سيراميكا محمود نبيل في الدقيقة 6 عقب تسديدة قوية سكنت شباك أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، بينما جاء الهدف الثانى على طريق مصطفى سعد في الدقيقة 62، وأحراز الهدف الثالث شادى حسين في الدقيقة 67، وتمكن شريف دابو من إحراز الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 74، واختتم خماسية فريق سيراميكا حمزة مجدى في الدقيقة 77.

وجاءت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق سيراميكا على مجريات المباراة وسط أخطاء دفاعية للاعبي زعيم الثغر.

وشهدت المباراة خروج أحمد يحيى، حارس مرمي الاتحاد من الملعب، رافضا استكمال المباراة في الدقائق الأخيرة بعد هجوم جماهير الاتحاد عليه، حيث تم استبداله بصبحى سليمان.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 28 نقطة محتلا المركز العاشر.