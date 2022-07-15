اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 14 / 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

محمد عبد المنعم ينتظم فى مران الأهلى استعداداً لـ بيراميدز

انتظم محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعدما تعافى من آثار كدمة في الأنف تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر في الدوري الممتاز التي أقيمت أول أمس ، الثلاثاء، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

مران الأهلي ..حصص للمدافعين ولاعبي الوسط وفقرة للحراس قبل مواجهة بيراميدز