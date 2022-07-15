شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
محمد عبد المنعم ينتظم فى مران الأهلى استعداداً لـ بيراميدز
انتظم محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعدما تعافى من آثار كدمة في الأنف تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر في الدوري الممتاز التي أقيمت أول أمس ، الثلاثاء، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.
مران الأهلي ..حصص للمدافعين ولاعبي الوسط وفقرة للحراس قبل مواجهة بيراميدز
واصل فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، وقاد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة في بداية المران الجماعي.
رفض البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، فكرة ضم لاعب وسط للفريق خلال يركاتو الصيف الجاري، مؤكداً لأدارة النادي أن الفريق لا يحتاج تدعيمات في هذا المركز إلا لو تم السماح للمالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بالرحيل لخوض تجربة الأحتراف الخارجي حال تلقيه عرضاً رسمياً وجاداً يوافق عليه النادي.
طلب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الذي انتهت إعارته الشهر الماضي لنادي ألتاي أزمير التركي من إدارة القلعة الحمراء تحديد موقفه من العودة للفريق ام البقاء في رحلة الإعارة.
يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول مندوب من نادي القادسية السعودي للقاهرة خلال اليومين المقبلين من أجل إنهاء صفقة الكونغولي والتر بواليا.