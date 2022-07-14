رسميا.. حسام البدري يتولى تدريب وفاق سطيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

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أعلن وفاق سطيف الجزائري في بيان اليوم الخميس تعاقده مع المدرب المصري حسام البدري لمدة موسمين.



وسيخلف مدرب منتخب مصر السابق الصربي داركو نوفيتش بالفريق الذي بلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي وخرج أمام الأهلي، فريق البدري السابق.

لكن سطيف أنهى الموسم بشكل محبط في المركز السابع بالدوري الجزائري.

وأقيل البدري (62 عاما) من تدريب منتخب مصر العام الماضي بعد انتقادات شديدة لتواضع الأداء رغم أنه لم يتعرض لهزيمة منذ تولي المنصب في 2019.

ودرب الأهلي في ثلاث فترات وتوج معه بالدوري المصري الممتاز ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا 2012 ضمن ألقاب أخرى.

وخاض تجربتين خارج مصر مع المريخ السوداني وفاز معه بالدوري المحلي في 2011 كما درب أهلي طرابلس الليبي في 2013.