شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس الاتحاد يرفض استكمال المباراة عقب هجوم الجمهور عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد يحيى، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا وغادر الملعب عقب هجوم الجمهور عليه من المدرجات، مما أدى إلى توقف اللعب وتبديل الحارس في الدقيقة 80 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي يتقدم فيها سيراميكا بخماسية نظيفة.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى بتشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: عامر عامر.

فى خط الدفاع: مصعب البطاط، محمود البدرى، سيف تقا، أحمد محسن.

في خط الوسط: كوامى بونسو، محمود نبيل، مصطفى سعد، صالح جمعة، شريف دابو.

في الهجوم: شادى حسين.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: أحمد يحيى.

في خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، السيد سالم، صبرى رحيل.

فى خط الوسط: سعيدو سيمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد الغندور، إبراهيم حسن.

فى الهجوم: بنيامين بواتينج.