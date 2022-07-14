شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدرس الإسماعيلى من بوابة سموحة قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، في مسابقة الدوري العام وآخرها لقاء سموحة، والذي فازبه الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأصفر قبل مواجهة السبت المقبل.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الإسماعيلي في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

ونجح فيوتشر تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، في حسم التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، كما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في حصد أول ألقابه المحلية، بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الخسارة الكبيرة واردة في كرة القدم، ولكن فريقه خاض 4 مباريات خلال 13 يوما، منهم قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة، بالإضافة إلى نجاح الفريق التأهل إلى بطولة الكونفدرالية منح للاعبين شعور بأنهم حققوا انجاز ، وأضاف علي ماهر أن فريقه لم يكن في حالته الطبيعية أمام الأهلي، ولكن أشكر الجميع بعد فترة من ضغط المباريات، مؤكدأ أن الأهلي يلعب بأهداف مختلفة ودافع كبير ولكن فيوتشر وصل لهدفه بالتأهل لإفريقيا وحققت لقب، وكل لاعبي فيوتشر بعيدين عن حالتهم.