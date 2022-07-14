شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوافق على انتقال سايكو كونتيه للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجامبي سايكو كونتيه لصفوف نادي القناة مقابل مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، اعتباراً من الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي القناة قد خاطب الإسماعيلي للحصول على خدمات الجناح الجامبي وهو ما قوبل بالموافقة من قبل مسئولي الدراويش، فى إطار العلاقات الطبية والوطيدة التي تجمع الناديين على مدار التاريخ.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد قام بشراء الجناح الجامبي بمقابل مادي وصل إلى 900 ألف جنيه قادماً من نادي السكة الحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية والجهاز الفني آنذاك.