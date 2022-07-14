شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحدد 29 أغسطس لعقد جمعيته العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري عن عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي يوم الاثنين الموافق 2022/8/29 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2026/2022 م ، والنظر في جدول الأعمال المعلن بالنادي ، على أن يتم تلقي طلبات الترشيح لمجلس الإدارة اعتبارا من يوم السبت 2022/7/16 م وحتى يوم الجمعة الموافق 2022/7/22 م ، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي ويعتبر هو المقر الرئيسي للنادي المصري.

علمًا بأن كافة الإجراءات والتفاصيل معلنة بالمقر الرئيسي للنادي.

ويعاني النادي المصري، من العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى، بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

من ناحية أخرى، يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويشهد المران عودة الثنائي عمرو موسى وايزي ايميكا واللذين كانا قد غابا عن مباراة الأمس لتراكم الانذارات.

وفضل الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد، نظراً لضيق الوقت، ليبدأ الفريق استعداداته بعد أقل من 24 ساعة على نهاية مباراته أمام فاركو بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.