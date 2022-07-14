شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يتحدث عن انتصار الإسماعيلي على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، أن المشوار مازال طويلاً للابتعاد عن المنطقة التى لا تليق على الإطلاق بحجم وقيمة هذا النادي العريق والكبير.

وأضاف الجمل : ” الفوز على سموحة سيسهم فى تخفيف الضغوط على اللاعبين خلال الفترة المقبلة لذلك أود أن أتقدم بخالص الشكر لكافة أعضاء الفريق على ما قدموه فى اللقاء “.

ونجح الدراويش فى استعادة مسيرة الإنتصارات بعد الفوز على النادي السكندري بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس – الأربعاء – على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتابع المدير الفني للإسماعيلي أن الروح القتالية للاعبين ودعم الجماهير طوال المباراة هما السبب الرئيسي فى تحقيق انتصاراً غاليا أمام أحد أقوى فرق الدوري ويتمتع بقدرات هجومية ودفاعية كبيرة “.

وبسؤاله عن الإستفادة من الطرد المبكر للمنافس فقد أجاب مدرب الدراويش : ” بالتأكيد ساهم فى تحقيق الزيادة العددية بالنسبة لنا فقد حرصت على زيادة الفاعلية الهجومية منذ بداية الشوط الثاني لتحقيق مزيد من الضغط الهجومي وترجمته لأهداف وهو ما تحقق بالفعل بفضل الله سبحانه وتعالي “.