شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها ، طاقم إسباني لمباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري ، و الزمالك يتوصل لإتفاق مع بن شرقي للبقاء حتى مباراة سموحه.

طاقم حكام إسبانى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام إسبانى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والطاقم بقيادة كارلوس ديل سيرو جراند

نكشف حقيقة هروب لاعب من معسكر منتخب الشباب

كشف مسئولو منتخب مصر 2003 حقيقة هروب اللاعب نور الدين البحار للانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي للناشئين وترك معسكر المنتخب ، مؤكدًا أن هذا الآمر عار تماما من الصحة ،و أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني يوم 7 يوليو ولم يكن من ضمن الـ23 لاعب المختارين للبطولة العربية.

76 هدفا حصيلة فراعنة اليد فى الدور الأول بأمم أفريقيا

أنهى منتخب مصر لكرة اليد الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية محققا العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون و المغرب، ليتأهل لمواجهة الجزائر غدا فى ربع النهائى .

محمد علي أفضل حارس فى الدور الأول لأمم أفريقيا لليد

تصدر محمد علي حارس الفراعنة قائمة أفضل حراس بطولة أفريقيا، بـ18 تصدي من 37 تصويبة بنسبة 49%، عقب نهاية الدور الأول من البطولة التى تستضيفها مصر حتى 18 يوليو الجارى.

حقيقة تواجد مسئولى الأندية بمعسكر منتخب الشباب للحصول على توقيعات اللاعبين

أبدى مسئولو منتخب مصر مواليد 2003 والذى يقوده محمود جابر المدير الفنى إندهاشهم من شائعات تواجد عدد من مسؤولي الأندية المصرية في معسكر منتخب الشباب من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين، وامتدت إلى حدوث أزمات بشأن توقيع اللاعبين لتلك الأندية، وكذلك إلى تدخل الجهاز الفني للمنتخب في تحديد وجهة اللاعبين، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

الزمالك يعسكر في كفر الشيخ غدا استعدادا لمواجهة المحلة السبت

يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك في معسكر مغلق مساء غد الجمعة في مدينة كفر الشيخ استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غدا السبت في اطار فعاليات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز .

اقبال جماهيري كبير علي تذاكر مباراة مصر والجزائر ببطولة أفريقيا لليد

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد اليد ورئيس لجنة التسويق في بطولة افريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر عن وجود اقبال جماهيري كبير علي شراء تذاكر مباراة مصر والجزائر في دور الثمانية المقرر اقامتها غدا .

محمد عبد المنعم ينتظم فى مران الأهلى استعداداً لـ بيراميدز

انتظم محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعدما تعافى من آثار كدمة في الأنف تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر في الدوري الممتاز التي أقيمت أول أمس ، الثلاثاء، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

عبد الشافي يشارك فى تدريبات الكرة بالزمالك ..و عواد يخوض مرانا إضافيا

أنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك التدريبات التأهيلية المنفردة التي كان يخوضها في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

روقا" يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك بـ"لاصق طبي"

شارك محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم الخميس بمقر القلعة البيضاء.

محمود جاد حارس إنبى يقترب من ويجان الإنجليزي مقابل 1.5 مليون إسترليني

كشف مصدر داخل نادي إنبي تفاصيل مفاوضات نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، وتدعيم صفوف النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي علي البقاء حتى مباراة سموحة

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.

اتحاد الكرة يجتمع بروي فيتوريا لاختيار المدرب المصري في جهاز المنتخب الجديد

يعقد اتحاد الكرة ، جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد وصوله القاهرة ، لمناقشة العنصر المصري في جهازه الذي سيتم الإعلان عنه كاملا الأسبوع المقبل.

كم يدفع الأهلي لضم القاطرة مبينزا هداف الوداد المغربي ؟

لفت الكونغولي جاي مبينزا مهاجم الوداد المغربي الأنظار اليه بعد تألقه بقميص الفريق المغربي خلال فترة اعارته هذا الموسم من نادي أنتويرب البلجيكي، ليساهم مبينزا في حصول فريقه علي الثلاثية هذا الموسم دوري ابطال افريقيا والدوري والكأس المغربي.

بواليا يظهر في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.. صورة

تواجد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الذي إنتهت إعارته لنادي السيلية القطري مؤخراً في مران المارد الأحمر الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش .

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ24 بالدورى

أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عقوبات الأسبوع الـ24 بالدوري العام وشهدت إيقاف محمد فتح الله لاعب غزل المحلة 3 مباريات و غرامة 25 ألف جنيخ للطرد لضرب الخصم وجاءت العقوبات كالتالي :

مهاجم أودينيزي : لم أوقع للأهلي ..ووصلت لمعسكر منتخب 2003 منذ ساعات

أكد صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي و لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أنه لم يوقع للأهلي و أن الكلام المتردد منذ ساعات عن توقيعه لأمير توفيق أو مقابلته أمر عار تماما من الصحة ، و أنه وصل لمعسكر المنتخب أول أمس الثلاثاء.

اتحاد الكرة يبحث عن وديات لمنتخب مصر بعد أنباء تأجيل مباراتى مالاوى

بدأ مسئولو اتحاد الكرة البحث عن مباريات ودية لمنتخب مصر فى فترة التوقف الدولى المقرر لها سبتمبر المقبل، بعد أنباء تأجيل مباراتى مالاوى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

أمير توفيق عن اختراقه معسكر منتخب الشباب للتفاوض مع البحار : ربنا يهديكم

علق أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الاهلى على أنباء تواجده في معسكر منتخب مصر للشباب من أجل التفاوض مع بعض اللاعبين لاقناعهم للانضمام الى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

إيسترن كومبانى يخطف 3 نقاط غالية من المقاصة فى صراع الهبوط.. فيديو

حقق فريق إيسترن كومباني فوزاً ثميناً على مصر المقاصة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.