شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم لعيونى يقترب من الانتظام فى تدريبات المصرى بعد التعافى من الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم التونسي هيثم لعيوني ظهير أيسر المصري خلال الأيام القليلة المقبلة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد اقتراب تماثله التام للشفاء من إصابته بتمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة والتي كان قد تعرض لها خلال مباراة المنصورة بكأس مصر قبل نحو ثلاثة أسابيع.

كان اللاعب قد انتظم في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان والذي أكد بدوره أن اللاعب سيشارك تدريجيًا في التدريبات الجماعية للفريق ، فيما سيعود قرار اشراكه في المباريات الرسمية للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن وذلك طبقًا للحالة الفنية والبدنية للاعب خلال الفترة القادمة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

من ناحية أخرى، تأكد غياب أوستين أموتو مهاجم النادي المصري، عن المشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وكان أموتو قد حصل على إنذار في مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأكد غيابه عن اللقاء القادم لتراكم الإنذارات بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.