شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين لاعبى غزل المحلة والمدير الفنى قبل مباراة الزمالك عقب تجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مصطفى عبده المدير الفنى لفريق غزل المحلة جلسة مع لاعبى الفريق للحديث معهم على أهمية مباراة الزمالك القادمة وتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة بنهائى كأس الرابطة و مباراة البنك الاهلى ودخول منطقة الأمان في جدول الدوري .

ويسعى مصطفى عبده المدير الفنى على منح الثقة للاعبى الفريق خلال الفترة الحالية لعودة الانتصارات مرة أخرى وتحسين وضع الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى قد جدد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفى عبده قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز ونفى التفاوض مع اى مدربين أخرين خلال الأيام الماضية .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة بيان توضيحى جاء كالتالى " نظرًا لانتشار بعض الأخبار الكاذبة حول الفريق في الآونة الأخيرة، وخصوصًا حول مصير المدير الفني للفريق؛ فإن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي -إذ يؤكد بدايةً على احترامه وتقديره البالغ للإعلام، ولدوره- يشدِّد على أن الكابتن مصطفى عبده مستمر في قيادة الفريق، وأن أي أخبار تتردَّد حول عرض أحد وكلاء اللاعبين والمدربين اسم الكابتن شوقي غريب على مجلس الإدارة ليتولى تدريب الفريق هي أخبار عارية من الصحة، ولا تليق باسم ومكانة الكابتن الكبير شوقي غريب، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

ويؤكد مجلس الإدارة على أن محاولة الزج باسم الكابتن شوقي غريب -في ظل التراجع الذي تشهده نتائج الفريق في المباريات الأخيرة- هي محاولة مُغرِضة، تسعى لهز ثقة الجهاز الفني الحالي في نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى للوقيعة بين مجلس الإدارة والكابتن شوقي، وهو ما لن يحدث؛ حيث تشهد العلاقة بين الطرفين احترامًا متبادلًا، وتعاونًا دائمًا، تجلَّى في دعم الكابتن شوقي الدائم للنادي، الذي ينتمي إليه، وكان آخر مظاهر هذا الدعم: مشاركته في الإعلان عن طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، مؤخرًا؛ وذلك إيمانًا منَّا بقيمة وقدر الكابتن الكبير شوقي غريب.

وفي الأخير يناشد مجلس الإدارة السادة الصحفيين والإعلاميين أن يستمدوا أخبارهم حول النادي من خلال المصدر الشرعي الوحيد لها، وهو المركز الإعلامي لشركة غزل المحلة لكرة القدم " .