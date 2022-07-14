الامارات | بعد تخلفه عن المعسكر.. رونالدو يتحدى مانشستر يونايتد بصورة مثيرة للجدل!

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخلفه عن المعسكر.. رونالدو يتحدى مانشستر يونايتد بصورة مثيرة للجدل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر كريستيانو رونالدو، صورة مثيرة للجدل عبر حسابه في "تويتر" بعد ساعات من تخلفه عن السفر مع بعثة فريقه مانشستر يونايتد في جولة تحضيرية للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، وذلك وسط أنباء عن رغبته في الرحيل عن النادي لكونه يتطلع إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي سيغيب عنها "الشياطين الحمر" بعدما حل سادساً في الدوري الإنجليزي.

وأرفق رونالدو الصورة التي ظهر فيها بالصالة الرياضية "الجيم" بتعليق قال فيه: "العمل الشاق".

وأثارت الصورة جدلاً جماهيريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن رونالدو بدا مكتمل الجاهزية البدنية، كما أن حالته الاجتماعية في عائلته جيدة وليس كما تردد في بيان نادي مانشستر يونايتد بأن مشاكل عائلية حجبت "الدون" عن المعسكر! في وقت اعتبر مشجعون أن ظهور رونالدو بهذه الصورة يعني تحدياً من أجل الضغط عليهم من أجل الرحيل.

وكانت تقارير صحافية أكدت وجود عروض لرونالدو من أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونيخ وكذلك عرض مغري من أحد أندية السعودية لكنه رفض الأخير لرغبته في إنهاء مسيرته الكروية في أوروبا، بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

يذكر أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد الهولندي تين هاغ سحق ليفربول 4-صفر في المباراة الودية الثلاثاء الماضي على كأس تايلاند بغياب رونالدو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news