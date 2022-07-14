شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز لقطات مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً لمران الفريق اليوم، الخميس، استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، وقاد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة في بداية المران الجماعي.

وخصص ريكاردو سواريز جانبًا من التدريبات الفنية المحددة للمدافعين ولاعبي الوسط ضمن فقرات مران الأهلي. فيما قاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية وفنية للرباعي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق.

وشهد مران اليوم انتظام محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من أثار كدمة في الأنف تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر في الدوري الممتاز التى أقيمت أول أمس، الثلاثاء، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

وأدى عبد المنعم جانبًا من التدريبات الاستشفائية منفردًا في مران الفريق أمس، قبل أن ينتظم في فقرات المران كاملًا اليوم.



































































