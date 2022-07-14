شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى للاعبى الإسماعيلى استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة سموحة أمس تدريبات استشفائية قبيل مواجهة فيوتشر، ضمن منافسات الدوري العام.

يأتى هذا من أجل إزالة علامات الإرهاق على اللاعبين في ظل ضيق الوقت بين المباريات فى الوقت الحالي، حيث سيواجه فريق فيوتشر مساء السبت المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

هذا وقد أدى باقي عناصر الفريق تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي، ضمن سياسة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية الجميع تحسباً للإستعانة بجهود أي منهم في المباريات المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات والسعي للتقدم بجدول ترتيب المسابقة المحلية وإسعاد الجماهير.

وفي سياق متصل، عقد حمزة الجمل المدير الفني للفريق إجتماعاً مع محمد بيومي ارتكاز الدراويش وذلك على هامش مران اليوم.