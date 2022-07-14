تعرف على تشكيل سيراميكا والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سيراميكا، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد الجبل الأخضر.

وجاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: عامر عامر.

فى خط الدفاع: مصعب البطاط، محمود البدرى، سيف تقا، أحمد محسن.

في خط الوسط: كوامى بونسو، محمود نبيل، مصطفى سعد، صالح جمعة، شريف دابو.

في الهجوم: شادى حسين.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: أحمد يحيى.

في خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، السيد سالم، صبرى رحيل.

فى خط الوسط: سعيدو سيمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد الغندور، إبراهيم حسن.

فى الهجوم: بنيامين بواتينج.