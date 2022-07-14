شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يخطف 3 نقاط غالية من المقاصة فى صراع الهبوط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إيسترن كومباني فوزاً ثميناً على مصر المقاصة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم محمد رمضان لفريق أيسترن كومباني في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وأدرك أحمد عبد المنعم التعادل للمقاصة في الدقيقة 36 قبل أن يُضيف عماد ميهوب الهدف الثاني لفريق إيسترن في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ايسترن كومباني إلى 19 نقطة ويحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير ، فيما تجمّد رصيد المقاصة عند 14 نقطة ويقترب كثيراً من الهبوط لدوري القسم الثاني.

ورغم الفوز مازال موقف إيسترن كومباني متأزماً في الدوري الممتاز وأن كانت الثلاث نقاط التى حصدها اليوم في صراع الهبوط أمام المقاصة ستُساهم في تحسين موقفه قليلاً.

وأجرى أيسترن كومباني تغييراً إضطراياً في الدقيقة بنزول صابر الشيمي بدلاً من أحمد حجي في الدقيقة 31 ، كما دفع فريق المقاصة بـ إسلام زيادة بدلاً من سعيد الونش في الدقيقة 35 ، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم ايسترن كومباني بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني أقل إثارة وسخونة من تلك التي شهدها الشوط الأول ،وحاول الفريقين التسجيل لكن اللمسة الأخيرة حالت دون التسجيل لينتهي اللقاء بفوز ايسترن كومباني بالمباراة بهدفين لهدف.

وطالب لاعبو المقاصة بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة أحد لاعبيهم في منطقة جزاء أيسترن كومباني وبعدما أحتسبها الحكم أحمد حمدي ألغاها حكم الراية وأكدت تقنية الفار قرار حكم الراية وأكدت أن لاعب المقاصة كان مُتسللاً لينتهي بعدها اللقاء بفوز صعب لفريق إيسترن كومباني 2/1.