شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق عن اختراقه معسكر منتخب الشباب للتفاوض مع البحار : ربنا يهديكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الاهلى على أنباء تواجده في معسكر منتخب مصر للشباب من أجل التفاوض مع بعض اللاعبين لاقناعهم للانضمام الى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ونشر أمير توفيق صورة عبر ستورى إنستجرام للصفحة الشخصية له ، وعلّق عليها قائلاً: "معسكر الساحل الشمالى.. ربنا يهديكم من اشاعاتكم ". في إشارة منه إل عجم إختراقه معسكر منتخب الشباب والتفاوض مع نور الدين البحار لاعب إتحاد جدة السعودي حسبما زعمت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية.

على الصعيد ذاته ، أبدى مسئولو منتخب مصر مواليد 2003 والذى يقوده محمود جابر المدير الفنى إندهاشهم من شائعات تواجد عدد من مسؤولي الأندية المصرية في معسكر منتخب الشباب من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين، وامتدت إلى حدوث أزمات بشأن توقيع اللاعبين لتلك الأندية، وكذلك إلى تدخل الجهاز الفني للمنتخب في تحديد وجهة اللاعبين، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

كما أكدوا على التالي:

أولًا: لم يتواجد أى من مسؤولي الأندية داخل معسكر المنتخب المصري للشباب منذ انطلاقه، سواءً في تدريبات المنتخب أو في فندق الإقامة.

ثانيًا: الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب لا يتدخل من قريب أو بعيد في مستقبل اللاعبين، أو في تحديد وجهتهم.

ثالثًا: صلاح الدين باشا لاعب فريق أودينيزي الإيطالي هو اللاعب الوحيد بين اللاعبين المذكورين في تلك الأنباء المغلوطة، المتواجد حاليًا بمعسكر المنتخب، ووصل إلى المعسكر أمس الأربعاء، كما أن تعاقد اللاعب مع ناديه الإيطالي لا يزال ممتدًا لسنوات مقبلة.

رابعًا: الأمر لا يقتصر على عدم تواجد معظم اللاعبين المذكورين في معسكر المنتخب المصري للشباب، بل إن الجهاز الفني لا يعلم شيئًا عن بعضهم من الأساس.

ويناشد محمود جابر المدير الفني للمنتخب المصري للشباب وسائل الإعلام وكذلك جماهير الكرة المصرية تحري الدقة بشأن الأنباء المتعلقة بالمنتخب، خاصة في ظل استعداداته لخوض منافسات كأس العرب للشباب بعد أقل من أسبوع، وسعيه لتحقيق نتائج مشرفة للكرة المصرية.