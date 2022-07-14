سبب مغادرة نورالدين البحار معسكر منتخب مصر للشباب وحقيقة مفاوضات الأهلي سرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات

غادر نور الدين البحار، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، معسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما قبل خوض بطولة كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء المقبل.



وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول غضب نادي الاتحاد السعودي من مفاوضات سرية دارت من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري واللاعب نورالدين البحار في معسكر منتخب الشباب.