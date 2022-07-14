توخيل: ستيرلينغ إضافة هائلة لتشيلسي وسيكون له تأثير كبير على البلوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

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أشاد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلاعب فريقه الجديد رحيم ستيرلينغ، قائلا إنه سيكون بمثابة إضافة هائلة للتشكيلة وسيكون له تأثير كبير على الفريق بصفة عامة.



وانضم ستيرلينغ إلى تشيلسي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام قادما من بطل إنجلترا مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 50 مليون جنيه إسترليني (59.16 مليون دولار).

وستيرلينغ (27 عاما) هو أول صفقة تعاقد يبرمها تشيلسي هذا الصيف بعد بيعه لتحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال في نهاية مايو أيار الماضي.