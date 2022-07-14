شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يصحح الأخطاء الدفاعية لفيوتشر قبل مواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الهزيمة أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك استعداداً لمواجهة النادي الاسماعيلي في الجولة المقبلة، ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الاسماعيلي في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

من جانبه عقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لتصحيح الأخطاء التي شهدتها المباراة الماضية خاصة على الجانب الدفاعي، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

ونجح فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، في حسم التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، كما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في حصد أول ألقابه المحلية، بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الخسارة الكبيرة واردة في كرة القدم، ولكن فريقه خاض 4 مباريات خلال 13 يوما، منهم قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة، بالإضافة إلى نجاح الفريق التأهل إلى بطولة الكونفدرالية منح للاعبين شعور بأنهم حققوا انجاز ، وأضاف علي ماهر أن فريقه لم يكن في حالته الطبيعية أمام الأهلي، ولكن أشكر الجميع بعد فترة من ضغط المباريات، مؤكدأ أن الأهلي يلعب بأهداف مختلفة ودافع كبير ولكن فيوتشر وصل لهدفه بالتأهل لإفريقيا وحققت لقب، وكل لاعبي فيوتشر بعيدين عن حالتهم.