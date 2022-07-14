شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ24 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عقوبات الأسبوع الـ24 بالدوري العام وشهدت إيقاف محمد فتح الله لاعب غزل المحلة 3 مباريات و غرامة 25 ألف جنيخ للطرد لضرب الخصم وجاءت العقوبات كالتالي :

إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب المحلة 3 مباريات و25 ألف جنبه غرامة للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف علي أحمد مهاب لاعب الطلائع 3 مباريات وغرامة 25 ألف جنيه لنفس السبب.

إيقاف حمدي علاء السيد لاعب سموحة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه للطرد للعب العنيف

إيقاف عبد الكبير الوادي مباراة واحدة للطرد بعد إنذارين.