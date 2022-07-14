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رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ24 بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عقوبات الأسبوع الـ24  بالدوري العام وشهدت إيقاف محمد فتح الله لاعب غزل المحلة 3 مباريات و غرامة 25 ألف جنيخ للطرد لضرب الخصم وجاءت العقوبات  كالتالي :

 

البنك الأهلي والمحلة :

 

إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب المحلة 3  مباريات و25 ألف جنبه غرامة للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

 

الطلائع وبيراميدز :

 

إيقاف علي أحمد مهاب لاعب الطلائع 3 مباريات وغرامة 25 ألف جنيه لنفس السبب.

 

سموحة والإسماعيلي :

 

إيقاف حمدي علاء السيد لاعب سموحة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه للطرد للعب العنيف 

 

إيقاف عبد الكبير الوادي مباراة واحدة للطرد بعد إنذارين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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