شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أودينيزي : لم أوقع للأهلي ..ووصلت لمعسكر منتخب 2003 منذ ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي و لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أنه لم يوقع للأهلي و أن الكلام المتردد منذ ساعات عن توقيعه لأمير توفيق أو مقابلته أمر عار تماما من الصحة ، و أنه وصل لمعسكر المنتخب أول أمس الثلاثاء.

وكتب صلاح باشا على صفحته بإنستجرام قائلا ً : أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي وصلت للقاهرة أول أمس ولا أعرف أي شيء عن الكلام دا ، في إشارة من اللاعب ألى الشائعات التي تتردد عن تواجد أمير توفيق في معسكر المنتخب والحصول على توقيع عدد من اللاعبين المحترفين ، وهو ما نفاه صلاح باشا المحترف بأودينيزي الإيطالي .

أبدى مسئولو منتخب مصر مواليد 2003 والذى يقوده محمود جابر المدير الفنى إندهاشهم من شائعات تواجد عدد من مسؤولي الأندية المصرية في معسكر منتخب الشباب من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين، وامتدت إلى حدوث أزمات بشأن توقيع اللاعبين لتلك الأندية، وكذلك إلى تدخل الجهاز الفني للمنتخب في تحديد وجهة اللاعبين، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

كما أكدوا على التالي:

أولًا: لم يتواجد أى من مسؤولي الأندية داخل معسكر المنتخب المصري للشباب منذ انطلاقه، سواءً في تدريبات المنتخب أو في فندق الإقامة.

ثانيًا: الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب لا يتدخل من قريب أو بعيد في مستقبل اللاعبين، أو في تحديد وجهتهم.

ثالثًا: صلاح الدين باشا لاعب فريق أودينيزي الإيطالي هو اللاعب الوحيد بين اللاعبين المذكورين في تلك الأنباء المغلوطة، المتواجد حاليًا بمعسكر المنتخب، ووصل إلى المعسكر أمس الأربعاء، كما أن تعاقد اللاعب مع ناديه الإيطالي لا يزال ممتدًا لسنوات مقبلة.

رابعًا: الأمر لا يقتصر على عدم تواجد معظم اللاعبين المذكورين في معسكر المنتخب المصري للشباب، بل إن الجهاز الفني لا يعلم شيئًا عن بعضهم من الأساس.

ويناشد محمود جابر المدير الفني للمنتخب المصري للشباب وسائل الإعلام وكذلك جماهير الكرة المصرية تحري الدقة بشأن الأنباء المتعلقة بالمنتخب، خاصة في ظل استعداداته لخوض منافسات كأس العرب للشباب بعد أقل من أسبوع، وسعيه لتحقيق نتائج مشرفة للكرة المصرية.