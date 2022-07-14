شكرا لقرائتكم خبر عن ايسترن كومبانى يتقدم على المقاصة 2/1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من مباراة ايسترن كومباني ومصر المقاصة المقامة بينهما حالياً بإستاد بتروسبورت بتقدم الأول بهدفين لهدف خلال المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم محمد رمضان لفريق أيسترن كومباني في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وأدرك أحمد عبد المنعم التعادل للمقاصة في الدقيقة 36 قبل أن يُضيف عماد ميهوب الهدف الثاني لفريق إيسترن في الدقيقة 38.

وأجرى أيسترن كومباني تغييراً إضطراياً في الدقيقة بنزول صابر الشيمي بدلاً من أحمد حجي في الدقيقة 31 ، كما دفع فريق المقاصة بـ إسلام زيادة بدلاً من سعيد الونش في الدقيقة 35.