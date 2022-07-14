شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر في كفر الشيخ غدا استعدادا لمواجهة المحلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك في معسكر مغلق مساء غد الجمعة في مدينة كفر الشيخ استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غدا السبت في اطار فعاليات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز .

و يختتم الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدًا الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويؤدي الفريق تدريباته في الخامسة مساء، ثم يبدأ التجمع للسفر إلى مدينة كفر الشيخ للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقررة إقامتها مساء بعد غداً السبت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وفى ذات السياق أنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر التدريبات التأهيلية المنفردة التي كان يخوضها في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم الخميس التي أقيمت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء وجود محمد عبد الشافي برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا تدريبات منفردة في النصف الأول من المران والتي تنوعت ما بين تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية.

وشارك عبد الشافي في تدريبات الكرة برفقة زملائه، ليبدأ في الدخول في التدريبات الجماعية من جديد بالتدريج، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والطبية.