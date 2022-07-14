شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم ينتظم فى مران الأهلى استعداداً لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعدما تعافى من آثار كدمة في الأنف تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر في الدوري الممتاز التي أقيمت أول أمس ، الثلاثاء، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

وأدى عبد المنعم جانبًا من التدريبات الاستشفائية منفردًا في مران الفريق أمس، قبل أن ينتظم في فقرات المران كاملًا اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.