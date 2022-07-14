شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة لأساسى الزمالك ..وجمعة وأوناجم يشاركان فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عبد الله جمعة ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس.

وخاض لاعبا الزمالك التقسيمة الفنية، على الرغم من خوض كل اللاعبين الأساسيين في مباراة المقاولون العرب تدريبات فنية منفردة، بينما أدى باقي اللاعبين تقسيمة فنية قوية.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مشاركة جمعة وأوناجم في التقسيمة الفنية لزيادة اللياقة الفنية لديهما، من أجل الاستعانة بهما في المباريات المقبلة للفريق.

و خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب كأساسيين تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق.

ووضع فيريرا برنامجا خاصا لهؤلاء اللاعبين للاستشفاء، مع أداء بعض التدريبات بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة.