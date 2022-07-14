شكرا لقرائتكم خبر عن روقا" يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك بـ"لاصق طبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم الخميس بمقر القلعة البيضاء.

وخاض روقا التدريبات، واضعا لاصقا طبيا حول رأسه بسبب الإصابة بجرح قطعي في الرأس خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة لن تؤثر على إمكانية لحاق روقا بمباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة، من الناحية الطبية، بعد الاطمئنان على حالة اللاعب، كما أن الإصابة لن تعوقه عن المشاركة مع استمرار وضع اللاصق الطبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 25 من مسابقة الدوري الممتاز حيث يحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة.

وكان البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك قد خصص فقرة خاصة في ختام مران أمس الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة لتدريب اللاعبين على إنهاء الهجمة والتسديد على المرمى .

وشارك المهاجمون ولاعبو الوسط في هذه الفقرة تحت إشراف دانيال الفيس محلل الأداء بالفريق الأبيض.