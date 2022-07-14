شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام لا تفوتك لفراعنة اليد فى الدور الأول بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد ان بتأهل إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر محققا العلامة الكاملة بالفوز على منتخبى الكاميرون و المغرب على التوالى .

و نرصد أرقام لا تفوتك للفراعنة فى الدور الأول كالتالى :

- سجل الفراعنة فى الدور الأول 76 هدفا .

-منتخب مصر فى المركز الرابع من حيث عدد الأهداف .

- صوب منتخب الفراعنة فى الدور الأول 116 تصويبة .

-أحمد هشام سيسة هداف المنتخب حتى الآن برصيد 13 هدفا .

-سجل قائد المنتخب أحمد الأحمر 8 أهداف .

- جاء أكرم يسرى فى المركز الثانى من حيث هدافى مصر برصيد 11 هدفا .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد غدا الجمعة فى تمام الثامنة مساءا مع نظيره الجزائرى فى ربع النهائى .

وتأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، ثم المغرب 36/21 حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.