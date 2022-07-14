شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..حصص للمدافعين ولاعبي الوسط وفقرة للحراس قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، وقاد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة في بداية المران الجماعي.

وخصص ريكاردو سواريز جانبًا من التدريبات الفنية المحددة للمدافعين ولاعبي الوسط ضمن فقرات مران الأهلي. فيما قاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية وفنية للرباعي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد أخر ،رفض ريكاردو سواريز فكرة ضم لاعب وسط للفريق خلال يركاتو الصيف الجاري، مؤكداً لأدارة النادي أن الفريق لا يحتاج تدعيمات في هذا المركز إلا لو تم السماح للمالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بالرحيل لخوض تجربة الأحتراف الخارجي حال تلقيه عرضاً رسمياً وجاداً يوافق عليه النادي.

وأعلن المدرب البرتغالي الذي تولى تدريب المارد الأحمر مؤخراً خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيمات في الفريق أخرى بخلاف خط الوسط مثل الجناح والهجوم والدفاع.

وأوضح المدرب البرتغالي أن ثلاثي خط الوسط، ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية قادرون على القيام بأدوارهم بشكل قوي وجيد، كما أن هناك لاعبين آخرين قادرين على القيام بهذا الدور حسبما علم ريكاردو سواريز من جهازه المعاون المصري وتحديداً من سامي قمصان المدرب المساعد بالإضافة إلى وجود محمد محمود.