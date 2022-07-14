شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال جماهيري كبير علي تذاكر مباراة مصر والجزائر ببطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد اليد ورئيس لجنة التسويق في بطولة افريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر عن وجود اقبال جماهيري كبير علي شراء تذاكر مباراة مصر والجزائر في دور الثمانية المقرر اقامتها غدا .

وقال عمرو صلاح انه علي الرغم من طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي ، منذ ساعات فقط إلا أن الإقبال الجماهير كبير جدا ومن المتوقع ان تكون صالة الدكتور حسن مصطفي التي تستضيف مباراة مصر والجزائر غدا في الثامنة مساء كاملة العدد.

واشاد امين صندوق الاتحاد بوعي الجماهير المصرية في الاوقات الحاسمة واكد انه متبقي ثلاث محطات حاسمة قبل التتويج باذن الله ، والبداية غدا في مواجهة الجزائر في دور الثمانية وبعدها مواجهة السبت في قبل النهائي والمحطة الاخيرة الاثنين في المباراة النهائية ، ونتمني ان يكون الملعب ممتلئ علي اخره ويتوج الفراعنة بكاس البطولة.