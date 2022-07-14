شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بهندسة الإسكندرية يحصل على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للبومزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الطالب أحمد حسن أبو شادي" المقيد بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الرياضية باتحاد الطلاب لحصوله على ذهبية الفردى فرى ستايل للتايكوندو ببطولة أفريقيا للبومزا برواندا.

يذكر أن هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، البطلة شهد عبد الفتاح، الطالبة بالمستوى الأول بكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية، لفوزها بذهبية السيدات للكبار ببطولة إفريقيا للبومزا المقامة يومي 13 و 14 يوليو بالعاصمة الرواندية كيجالي، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح وإحراز البطولات، ليظل علم مصر خفاقا فى كافة المحافل الدولية.